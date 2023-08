A2 Salerno-Reggio, Tir perde uno pneumatico in galleria a Scilla: Polizia sul posto

StrettoWeb

Un incidente si è verificato poco fa sull’A2 Autostrada del Mediterraneo poco prima dello svincolo di Scilla in direzione sud. Un mezzo pesante, per cause in fase di accertamento, ha perso uno pneumatico all’interno della galleria ma per fortuna non si registrano feriti. Al momento non si registrano disagi al traffico. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Palmi.