A Mistretta la suggestiva Dama Vivente 2023

Sabato 9 settembre alle ore 20, a Mistretta a piazza San Felice, si terrà la suggestiva Dama Vivente 2023, partita con pedine (bambini del circolo ASD CD Tommaso Aversa di Mistretta) e dame in abiti di nobile fattura. L’evento è organizzato dall’ASD CD Tommaso Aversa di Mistretta, con il contributo del Comune di Mistretta, la collaborazione della locale sezione FIDAPA, di Telemistretta e della Federazione Italiana Dama.

L’iniziativa si aprirà, all’imbrunire, con il corteo composto dalle Dame in preziosi costumi, realizzati a mano su modelli d’epoca da maestranze locali, per proseguire poi con la partita affidata alla tecnica di due campioni nazionali di dama. La Dama vivente di Mistretta è un evento corale che coinvolge varie anime del territorio e mette insieme Sport, Tradizioni e Amore per la Sicilia.