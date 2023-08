A Masella la 5ª edizione della festa in onore degli Emigranti

StrettoWeb

Un vero successo a Masella la V edizione della festa in onore degli Emigranti, organizzata dall’associazione Vincenzo Luca Romeo in una sinergica collaborazione con la parrocchia Santi Cosma e Damiano di Masella. Sono stati tre giorni all’insegna della cultura, della tradizione, dell’accoglienza e del divertimento per grandi e piccini. Un felice ritorno per tutti gli emigrati che ogni estate rientrano nella loro amata terra d’origine, per ritrovare le loro radici e i loro affetti. È stato realizzato un bellissimo e ricchissimo programma nei locali parrocchiali e nella piazzetta del borgo antico di Masella.

La festa è stata inaugurata venerdì mattina 4 agosto con un “Confronto-Dibattito” sul tema dell'”Emigrazione ieri e oggi” all’Accesso Point Area Grecanica, davvero interessante, molto partecipato e ben strutturato dall’associazione Vin.Ce.Ro presieduta da Maria Carmela Romeo e moderato egregiamente dalla giornalista Claudia Pugliese. In questo incontro è stata affrontata la tematica dell’emigrazione da ogni punto di vista: storico, sociologico e letterario. Dopo i saluti iniziali del parroco di Masella don Giovanni Zampaglione, del sindaco di Montebello Jonico Maria Foti e del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, tanti nomi autorevoli hanno dato il loro contributo culturale: Pasquale Ambrosino, Mimmo Pellicanò, Luigi Sclapari, Saverio Verduci. In quell’occasione i volontari dell’associazione Vin.Ce.Ro hanno stabilito anche un collegamento con il Canada ed è stato premiato Antonio Cuzzucoli, l’emigrante associato più attivo e generoso all’estero, è stato, altresì, premiato Davide Bertone, il socio più attivo emigrato in Nord Italia.

I ragazzi del Progetto SAI di Montebello Jonico hanno esposto la loro mostra fotografica, uno di loro, Emon Sharyar, proveniente dal Bangladesh, ha rilasciato una testimonianza di vera inclusione e integrazione a Saline Joniche. Anche Maria Fallara, insegnante della scuola primaria a Monza e Vanessa Morabito studentessa di pittura all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, entrambe di Masella, hanno portato la testimonianza di emigrazione. Nel tardo pomeriggio di venerdì, è seguita l’animazione in piazza per i più piccoli con i gonfiabili, ma anche i giochi antichi a cura dell’associazione “I Fossatesi nel Mondo”. I bambini hanno potuto gustare delle buonissime ciambelle con lo zucchero e la serata è continuata con la visione del film “Asino vola” di Marcello Fonte.

La mattina di sabato 5 agosto, nella Piazzetta del borgo antico di Masella, si è svolto il laboratorio d’arte urbana, a cura dell’associazione culturale Kronos Arte – laboratorio delle arti, l’attività di piantumazione di alberi e piante, a cura dell’associazione “Mondo Verde” e il laboratorio dell’antica arte della tinteggiatura delle stoffe con foglie e fiori freschi, a cura dell’associazione “Terra mia”. Il sabato sera la Sagra della “Guasteda”, prodotto tipico masellese, ha deliziato i palati dei presenti.

Di grande respiro culturale, la V edizione della rassegna poetica “Sud in rime” in vernacolo e lingua italiana, intervallata dalla poesia e musica del poeta-cantastorie Gianni Favasuli e dalla musica tradizionale dei suonatori locali. L’iniziativa poetica è stata presentata dalla poetessa Claudia Pugliese, che l’ha curata nei dettagli assieme al papà, il poeta Nuccio Pugliese, entrambi masellesi. Nel corso della serata è stata esposta una mostra fotografica intitolata “I tempi che furono”, raccolta di foto antiche tra gli abitanti di Masella, a cura dell’associazione Vin.Ce.Ro. Prima di concludere la serata poetica, Maria Carmela Romeo, la presidente dell’associazione Vin.Ce.Ro ha premiato Assunta Romeo, in qualità di emigrante che svolge un lavoro di pubblica utilità.

Domenica 6 agosto, a conclusione dei 3 giorni di festa, don Giovanni Zampaglione ha celebrato la Santa messa in onore degli emigranti. A seguire, il gruppo folkloristico “Gli Agatini” di Cataforio e i giganti Mata e Grifone hanno accolto i presenti a suon di musica, animando le strade dell’intera borgata. Tutti hanno potuto degustare il panino con la salsiccia e la peperonata e subito dopo il karaoke “Canta con noi live con Maicol e Cinzia” ha coinvolto i partecipanti. La manifestazione si è conclusa con la premiazione di Carmelo Pugliese, l’emigrante che ha saputo trasportare altrove la calabresità e con “U ballu du Sceccu”, a cura di Beniamino Scopelliti, che ha allietato tutta la comunità presente.