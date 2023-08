A Lazzaro si rinnova l’appuntamento con la serata di solidarietà “La disabilità in piazza”

StrettoWeb

A Lazzaro si rinnova il tradizionale appuntamento con la serata di solidarietà “La disabilità in piazza”. Mercoledì 9 agosto, “InHoltre”, l’organizzazione di volontariato attiva nel sostegno sociale alle persone con disabilità e alle loro famiglie nel territorio del Comune di Motta San Giovanni, darà vita alla diciassettesima edizione dell’evento sinonimo di riflessione, stare insieme, divertimento, spettacolo e gusto.

“L’obiettivo di “InHoltre” è quello di dimostrare che la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Come ogni anno, il testimonial della serata è una persona che, nonostante la propria disabilità, si è particolarmente distinta in campo sportivo o artistico. Sarà allestita una mostra fotografica con i progetti e le attività svolte durante l’anno – spiega il presidente di “InHoltre” Pasquale Irto – questa serata è la nostra festa, è un modo di far conoscere il mondo della disabilità visto con i nostri occhi. Il ricavato dell’evento ci consentirà di finanziare i nostri progetti. Le varie feste e attività realizzate durante l’anno consentono ai ragazzi e alle loro famiglie di ritrovarsi e trascorrere dei momenti di sano e spensierato divertimento, insieme agli amici di “InHoltre”, indispensabili nel loro ruolo di volontari che animano tutte le attività”.

Quest’anno l’ospite sarà il quattordicenne ipovedente melitese Daniele Curatola, che nell’ultima edizione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di Sappada, i giochi del movimento di sport praticato da persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, ha vinto una medaglia d’oro ed una d’argento; e che alle Finali nazionali di corsa campestre di Caorle ha conquistato anche una medaglia d’argento.

Sono numerosi i progetti realizzati da “InHoltre”. Tra questi, “Incontro”, iniziato nel gennaio 2006, una serie di laboratori di attività manipolative, ludiche e musicali; “Il Samaritano”, un servizio di trasporto, dedicato a persone con difficoltà di deambulazione ed anziani in carrozzina, per svolgere visite mediche specialistiche, esami radiologici, RMN, TAC e fisioterapia, così come per recarsi e tornare ai locali sede dei laboratori di “Incontro”; “InHarte”, attività interamente finanziata da “InHoltre”, che coinvolge i ragazzi con attività specifiche a seconda delle proprie capacità, seguiti da educatori formati e specializzati.

La serata sarà allietata dalla Tarantella, dalla Pizzica e dalla Tammurriate del gruppo etnicofolk popolare “Karanta”.

Durante la serata sarà allestita una pesca di beneficenza, denominata “Pesca della mamma di InHoltre”. E ci sarà uno stand per la degustazione di specialità tipiche calabresi, nel quale si potrà gustare il famoso “Panino sociale di InHoltre”, ripieno con salsiccia arrostita e patatine fritte, anche nella versione senza glutine.

Alla fine della serata sarà effettuato il sorteggio di una cena per due persone tra tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.