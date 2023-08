Trasporto scolastico a cura della Messina Social City anno 2023-2024

StrettoWeb

È pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Messina Social City all’indirizzo https://www.messinasocialcity.it/ l’avviso pubblico relativo all’iscrizione per usufruire del trasporto scolastico per l’anno 2023/2024, rivolto ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel comune di Messina, al fine di accompagnare alunne e alunni nei diversi plessi scolastici del territorio urbano.

Le famiglie interessate al servizio scuolabus possono presentare istanza per l’iscrizione, eslusivamente on line, a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 19 agosto sino alle ore 23.59 del 3 settembre 2023. Pertanto, la domanda dovrà essere compilata e inviata digitalmente mediante apposita procedura informatizzata. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile al seguente link: www.messinasocialcity.it/scuolabus e istanze pervenute fuori termine non potranno essere accettate e inoltre l’iscrizione al servizio è subordinata alla regolarità delle posizioni contabili degli utenti per gli anni pregressi.

La Messina Social City rende noto che attualmente sono disponibili 500 posti, ampliabili con il perfezionamento dell’acquisizione di nuovi mezzi.