A Bagnara la 30ª Sagra del Pane di Grano

Mercoledì 09 Agosto, a Pellegrina di Bagnara Calabra, nella bellissima “Piazza Maria SS. Annunziata”, si svolgerà la “30ª Sagra del Pane di Grano”, organizzata dall’ Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Galbatir. La Sagra del Pane di Grano, è uno degli appuntamenti estivi più attesi, una manifestazione cresciuta di edizione in edizione, in grado di calamitare sulle colline che cingono Bagnara tanti visitatori provenienti dall’intera area metropolitana di Reggio Calabria e oltre.

Il segreto di tanto successo è tutto basato sulla genuinità dei prodotti e sui servizi messi a disposizione dei degustatori. In particolare in questa edizione ci saranno grandi novità nella composizione del piatto offerto ai degustatori, i quali, potranno deliziarsi con la tradizionale “Pitta conzata” e con il pane di grano preparato in maniera varia ed assortita. Ma non solo. A questi ultimi, l’associazione pellegrinese, ha pensato di mettere al centro “ l’artigianato e il gusto” elementi che caratterizzano e danno l’identità vera alla Costa Viola, infatti, chi avrà un buon assaggio, potrà consumare l’abbondante porzione a base di pane di grano, servita su un bellissimo piatto di ceramica dipinto a mano realizzato dalle fabbriche artigiane locali che rimarrà in omaggio a tutti i degustatori in ricordo della piacevole serata. Ed infine per allietare la serata, lo spettacolo di musica popolare a ritmo di “taranta” con il gruppo Popul’aria.