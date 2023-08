A Bagnara interessante incontro per rendere omaggio a un marinaio caduto eroicamente nella Battaglia di Capo Spada

StrettoWeb

UN EROE DI BAGNARA A CAPO SPADA. È il titolo dell’incontro che si svolgerà domenica 20 agosto, ore 21, sulla bella Piazza Matteotti di Bagnara. La guerra è una delle più grandi vergogne dell’umanità. Pertanto, l’Amministrazione Comunale di Bagnara, l’Avis Provinciale di RC e Comunale di Bagnara hanno patrocinato l’incontro per rendere omaggio a un marinaio bagnarese caduto eroicamente al suo posto di combattimento nella Battaglia di Capo Spada, ma anche per evidenziare che, se è giusto versare il sangue per la Patria è però nobile e doveroso versarlo per la vita. Questo è un compito che l’Avis ha sempre svolto con grande impegno e salvando tante vite.

All’incontro saranno presenti le autorità civili e militari e sarà rievocata questa dimenticata battaglia della Seconda Guerra Mondiale e, ovviamente, l’eroico marinaio Carmelo Pellegrino. La sua famiglia sapeva solamente che era caduto in combattimento, ma i familiari ignoravano che il loro ragazzo era stato decorato con ben due medaglie al valore militare.

Pertanto, a distanza di così lungo tempo, nel corso della serata, le due medaglie saranno pubblicamente consegnate ai familiari rendendo un doveroso riconoscimento a un ragazzo che tanto lustro ha dato alla sua cittadina e del quale Bagnara deve essere fiera e orgogliosa. Il ricordo di questo eroico episodio del secondo conflitto mondiale vuole farci riflettere sulle atrocità della guerra e spronare a sostenere l’Avis nella sua meritoria e fondamentale attività di divulgazione della cultura della donazione del sangue.