59^ Traversata dello Stretto, tempo di vigilia: appuntamento con i nuotatori

L’atmosfera si fa sempre più emozionate e la vicinanza con la gara

permettere di vivere questi momenti con un misto di trepidazione e

orgoglio. Domani partirà la 59esima Traversata dello Stretto e ogni

istante sarà come sempre speciale. Oggi va in scena la vigilia,

scandita da intensi preparativi del Centro Nuoto Villa che

continuano senza sosta e culmineranno pomeriggio alle 18:00 con

la riunione dei nuotatori.

Gli 82 atleti al via della Traversata si ritroveranno al punto di arrivo

alla Marina dello Stretto di Villa San Giovanni. Qui si svolgerà un

briefing con gli organizzatori per fare il quadro della situazione su

percorso e linee guida da seguire per tutto l’arco della giornata di

domani. Sarà un momento favorevole per raccogliere le sensazioni

degli stessi nuotatori alla vigilia. Dopo la riunione tecnica, infatti,

verrà dato libero spazio alla stampa. I giornalisti presenti potranno

intervistare gli atleti in un clima decisamente più tranquillo e

rilassato rispetto a domani quando, nel post gara, ci saranno tutte le

emozioni che solo la Traversata può regalare.

La settimana di gara è andata via velocemente. Prima la

conferenza stampa di presentazione, poi il fondamentale

accoppiamento tra barcaioli e nuotatori (entrambi gli appuntamenti

svolti alla struttura della Piscina Il Corallo di Villa San Giovanni),

adesso l’ultimo atto con la riunione tecnica. E poi sarà interamente

sfida contro le correnti dello Stretto con la storia come obiettivo. La

59esima Traversata dello Stretto, supportata lato Istruzioni da

Comune di Villa San Giovanni, Regione Calabria e istituzionalizzata

dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, partirà domani alle

11:00 da Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia con arrivo previsto

intorno alle 12 sulla sponda villese. Ci siamo, dunque, pronti ad

emozionarci.