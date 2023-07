Xenia Book Fair a Reggio Calabria: prevista la partecipazione di Carlo Verdone

StrettoWeb

È prevista il 5 agosto alle ore 21.45 presso l’Arena dello Stretto la partecipazione in videocollegamento del noto attore, regista, sceneggiatore e comico italiano Carlo Verdone. L’intervento si inserisce in un contesto letterario che prevede la presentazione del secondo volume dell’intera opera omnia (in fase di pubblicazione per la prima volta in lingua italiana dalla Leonida Edizioni) dal titolo Io della mia dolce Armenia dello scrittore armeno Yeghishe Charents.

In tale occasione l’associazione culturale Anassilaos conferirà un premio alla memoria allo studioso Mario Verdone, cultore di storia armena e padre dell’artista.