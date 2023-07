Virtus Reggio: benemerenza Federale per Rocco Loprevite e Caterina Albanese

StrettoWeb

Il Presidente Rocco Loprevite e la Tecnica Federale Caterina Albanese insigniti della Benemerenza Federale della Federazione Ginnastica d’Italia. Tale “Riconoscimento per la meritoria opera svolta nell’ambito della ginnastica”(come si legge nella dicitura)è stato consegnato in assise Nazionale alla presenza delle massime autorità federali, il Presidente Gherardo Tecchi e i Vicepresidenti Rosario Pitton e Walter Peroni. Il Presidente della Virtus Reggio, prof. Rocco Loprevite , ha vissuto una vita all’insegna dello sport: divenuto docente di educazione fisica nel 1969 e Tecnico specialista Nazionale di ginnastica artistica, è stato inviato a Mosca dalla FGI per studiare “Costumi e tecniche di allenamento dei giovani ginnasti Russi” .E’ stato tutor negli allenamenti delle giovani ginnaste di artistica di interesse nazionale, e ha frequentato inoltre un corso biennale riservato a soli 10 allievi in Italia, presso il “Centro Sportivo di Preparazione Olimpica all’Acqua Acetosa”, sotto la direzione del Prof. Giulio Marinozzi e illustri docenti Olimpionici di Ginnastica Artistica. Durante la sua dirigenza, ha organizzato nella città di Reggio Calabria, 2 Campionati Interregionali e molteplici campionati Regionali di GR. Numerosi i riconoscimenti ricevuti tra cui ,la “Stella al Merito Sportivo” del Coni Nazionale e, con la propria società, il S.Giorgio d’Oro dal comune di Reggio Calabria.

Continua la sua carriera sportiva curando la Virtus Reggio con l’amore e la dedizione che lo contraddistinguono. Tecnica Federale e Giudice Nazionale di GR Caterina Albanese, docente di educazione fisica nel 1971 , ha coinvolto attivamente intere generazioni di allieve nella Società di Ginnastica da lei cofondata con amore e passione, conquistando con le atlete del settore agonistico la Finale Nazionale per la “serie A” di Ginnastica Ritmica, un Titolo di vicecampione interregionale di serie B, 2 titoli interregionali di serie C e ancora finali nazionali individuali di categoria di alta specializzazione e diverse atlete convocate ai collegiali Nazionali, risultati questi unici nella città di Reggio Calabria. Nel corso della sua lunga carriera sportiva, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui la “Palma al Merito Tecnico ” dal CONI Nazionale . Ha attualmente all’attivo con la propria società 75 Titoli Italiani Federali Individuali e di Squadra ed eventi internazionali della Federazione Internazionale di Ginnastica, allenando le proprie allieve alla disciplina attraverso l’affetto e la professionalità.