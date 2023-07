Villa San Giovanni: Consiglieri di minoranza e Polizia, arriva la nota di chiarimento

StrettoWeb

I consiglieri di minoranza del Comune di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco intervengono dichiarandosi “sorpresi rispetto a quanto scritto dal rappresentante provinciale del sindacato di polizia municipale che probabilmente non ha compreso, sicuramente per causa nostra, lo spirito dell’intervento fatto dalla minoranza rispetto alle difficoltà operative della polizia municipale sul territorio comunale”. Comincia così la nota dei Consiglieri di minoranza dopo l’intervento del Sindacato di Polizia (“La Polizia Locale non può essere usata come strumento di diatribe politiche”, ha scritto).

“Nessuna bagarre politica in merito, compito della minoranza è sollevare le problematiche esistenti in città e stimolare l’indirizzo politico ad attuare tutte le azioni volte a trovare adeguate soluzioni. Tutto ciò era l’intento dei consiglieri di minoranza e non certo entrare nell’indirizzo tecnico della guida del corpo tant’è vero che comunque siamo sorpresi di questa presa di posizione del Sindacato rispetto a problematiche che riguardano il mancato e assente indirizzo politico nella guida del corpo di polizia locale non certo l’aspetto della gestione tecnica”.

“Probabilmente la referente sindacale ha interpretato male circa la nostra azione, ma siamo comunque convinti che quanto abbiamo scritto serva da stimolo, dopo 12 mesi, ad aprire un tavolo di confronto istituzionale, ove la minoranza è pronta a partecipare, per affrontare al meglio le difficoltà operative da risolvere, anche alla presenza dei rappresentanti sindacali, che grazie alla nostra nota, magari hanno ripreso tali problematiche che se vengono dal passato o dal presente poco importa, per noi oggi è di fondamentale importanza comprendere che tipo di indirizzo politico si intende dare per la risoluzione delle stesse oramai ataviche della gestione del traffico cittadino e della viabilità che la totale assenza di guida politica sta accentuando. Quindi diciamo grazie alla referente sindacale per la sua uscita che ci consente di conoscere la sua esistenza tenuto conto che sino ad oggi, in costanza dell’attuale amministrazione, non ci sembra che siano stati posti simili problematiche da parte del solerte sindacato che evidenzia comunque le situazioni di difficoltà che noi stessi abbiamo inteso sollevare”, si legge ancora nella nota.

“Tutto ciò nella consapevolezza che l’unico obiettivo della minoranza non è quello di fare bagarre politica, men che meno nei confronti delle forze di polizia municipale, ma solo migliorare la gestione della viabilità e del traffico cittadino che rappresenta una delle problematiche maggiormente sentite dalla nostra cittadinanza”.

“A loro e verso di loro è diretta la nostra azione amministrativa e di ciò il sindacato dovrebbe invece esprimere soddisfazione perché la nostra precedente nota, non chiedeva altro che il miglioramento e potenziamento della polizia municipale affinché le richieste di maggior controllo e di una migliore viabilità possano essere raggiunte. Ma ad oggi la scarsa azione politica da parte del Sindaco, che ha tenuto per sé la delega alla polizia municipale, non ha sortito nessuno degli effetti sperati”.

“A conclusione della nostra nota di chiarimento rispetto alla precedente, ribadiamo che nessuno ha mai inteso la polizia municipale come forza repressiva che debba fare “cassa” così come ha erroneamente compreso la sindacalista ma è pur vero che i cittadini sono stanchi di assistere a parcheggi selvaggi, azioni incivili di proprietari di cani e di cittadini che non rispettano le regole della differenziata e pertanto è compito dell’amministrazione di concerto con la polizia municipale e con gli altri uffici preposti iniziare una concreta attività di prevenzione e controllo poiché evidentemente la fase successiva e quella dell’azione repressiva attraverso l’irrogazione di sanzioni che è sicuramente lo strumento ultimo per poter ridurre il grave impatto sull’ordine pubblico, sulla viabilità e sul decoro urbano come accade in tutte le parti del mondo. E di questo immagino che la sindacalista non si scandalizzi perché la prevenzione prima e la repressione dopo sono gli strumenti previsti dalla normativa vigente per poter riportare una Città verso la normalità, ovviamente qualora ci sia quell’indirizzo politico che sino ad oggi è evidente che sia mancato ed a dirlo non siamo noi consiglieri di minoranza ma la cittadinanza che continuamente ci evidenzia tale stato di disagio a causa sicuramente dell’approccio politico assolutamente inesistente da parte del Sindaco e delegato alla P.M. Giusy Caminiti”.

“Ribadiamo pertanto sin da subito la nostra disponibilità al confronto con le forze sindacali tutte e l’amministrazione per poter suggerire eventuali azioni correttive nella speranza che la stessa Sindacalista sia altrettanto solerte a richiedere tale confronto per affrontare le problematiche suddette. Noi ci saremo senza fare alcuna bagarre ma per essere propositivi per la nostra Cittadinanza che da troppo tempo chiede tutto ciò”.