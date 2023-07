Vicenza: doveva essere in carcere per rapina commessa nel 2021, arrestato

StrettoWeb

Milano, 22 lug. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza hanno rintracciato in Piazza Matteotti tale B.L., 55enne vicentino con a proprio carico precedenti penali e/ o di Polizia per reati di varia natura e gravità, colpito altresì da un Ordine di Carcerazione per l?espiazione della pena della reclusione ad 1 anno e 6 mesi emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

L’uomo infatti, era stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina e di porto abusivo di armi in luogo pubblico, commessi in questo Capoluogo nel mese di novembre del 2021; in quell?occasione, B.L. era stato accusato di aver commesso una rapina all?interno di un negozio di abbigliamento di Vicenza, in viale Trieste, dove, con l?uso di una siringa, aveva minacciato la titolare e si era impossessato delle banconote contenute all?interno del registratore di cassa, per un totale di 250 Euro.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Polizia hanno provveduto a trasferire B. L. dagli Uffici della Questura alla Casa Circondariale di Vicenza per l?espiazione della pena.