Vibonese, partito il ritiro: 21 i calciatori convocati, 3 sono nuovi arrivi

Partito ufficialmente il ritiro pre-campionato che porterà la Vibonese all’avvio della nuova stagione in Serie D con l’esordio in Coppa Italia prima e campionato poi. Dopo le visite mediche ed i test fisici, infatti, la preparazione dei rossoblù entra nel vivo. Diciotto giorni di allenamento. Due sessioni giornaliere. Quartier generale il “Luigi Razza”. La casa della Vibonese, scelta anche come sede del ritiro per mantenere il contatto con la città ed i tifosi, che già domani pomeriggio saranno protagonisti di una iniziativa di ‘benvenuto’ sugli spalti dello stadio. Poco prima, alle 16:15, la conferenza stampa di Antonio Buscè.

Ventuno i calciatori convocati dal tecnico rossoblù. Tre sono nuovi arrivi: il portiere Luciano Borrelli, classe 2004, cresciuto tra Cosenza ed Entella, lo scorso anno prima a Mestre e poi a Portici dove ha giocato 17 gare da titolare. Neo rossoblù anche il difensore 2004 Rocco Scavone proveniente dal Catanzaro dove ha svolto tutta la trafile del settore giovanile in maglia giallorossa esordendo nella passata stagione da titolare in due gare di coppa Italia di Serie C. La terza new entry risponde al nome ed al cognome di Gianpaolo Carbone, anche lui del 2004, professione difensore, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, lo scorso anno a Potenza con cui ha giocato due match di

campionato da titolare in Serie C.

Ecco la lista completa dei convocati in ordine alfabetico:

AYAD Rayane (2006) Difensore

BALDAN Marco (1993) Difensore

BORRELLI Luciano (2004) Portiere

BOTTINO Giancarlo (2005) Portiere

CARBONE Gianpaolo (2004) Difensore

CASTILLO RODRIGUEZ Wilkerg (2005) Centrocampista

CINTURA Cristian (2005) Attaccante

DE MARCO Francesco Pio (2003) Difensore

DEL BELLO Jacopo (2004) Portiere

DIVITTORIO Francesco (2003) Difensore

ESPOSITO Alessio (1994) Centrocampista

FURINA Vincenzo (2002) Attaccante

IULIANO Alvaro (1991) Centrocampista

LA GAMBA Antonio (2000) Difensore

LA TORRE Francesco (2004) Attaccante

LORENZO Antonio (2001) Attaccante

MAESANO Alessandro (2003) Attaccante

PALMENTIERI Carlo (2003) Difensore

SCAVONE Rocco (2004) Difensore

STAROPOLI Saverio (2003) Centrocampista

TANDARA Madalin (1998) Attaccante