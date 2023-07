La Vibonese ufficializza due nuovi arrivi

StrettoWeb

La Società del Presidente Pippo Caffo si assicura le prestazioni sportive di due giocatori dalle grandi doti tecniche e fisiche. Si tratta del centrocampista Saverio Staropoli e del portiere Jacopo Del Bello.

Visione e controllo sulla mediana per il classe 2003 proveniente dalla Gioiese con una breve parentesi in serie D con il San Luca e in Eccellenza con il Soriano. Passato dalle giovanili del Catanzaro (Under 15) e della stessa Us Vibonese (Under 17 e Primavera 3). L’ultima è stata una stagione ricca di soddisfazioni per Staropoli che con la casacca della Gioiese, giocando sempre titolare, ha fatto tris vincendo Campionato, Coppa Italia e Supercoppa. A lui il titolo di miglior giocatore del torneo in cui ha accumulato 32 gettoni di presenze con 10 goal stagionali 7 in Campionato, 2 in Semifinale di Coppa Italia ed 1 in Supercoppa. Nel 2021 nel Campionato di eccellenza si è aggiudicato il premio come Miglior Under.

Tra i pali arriva Jacopo Del Bello, classe 2004 e 187 cm di altezza. È stato definito dagli addetti ai lavori come uno dei migliori giovani portieri italiani. Del Bello è cresciuto nelle giovanili della Ducato Spoleto per poi passare nel 2018-2019 al Perugia. La stagione successiva si trasferisce alle giovanili della Roma dove inizia la sua trafila: gioca il campionato Under 17, Under 18 e Under 19. Con la maglia giallorossa ha vinto lo scudetto nella categoria Allievi ed è stato uno dei portieri della rosa della squadra Primavera. Per l’estremo difensore sarà la prima esperienza in un campionato molto difficile come quello della Serie D.

Il commento del tecnico Antonio Buscè: “Sono due giocatori che per le loro caratteristiche abbiamo valutato come molto funzionali al nostro progetto tecnico. La scelta è ricaduta su di loro anche per la determinazione con cui hanno accettato la nostra proposta. Questo è un requisito che vogliamo trovare in tutti gli atleti che comporranno la nuova squadra. Per fare bene servono persone propense a lavorare con serietà e spirito di sacrificio”.

Sulla fisionomia della squadra che si sta delineando: “Non è facile selezionare più di venti giocatori. L’obiettivo è quello di sbagliare meno possibile nella scelta di bravi giocatori che abbiano anche una buona caratura umana. Un lavoro difficile che ci sta impegnando molto insieme al DS Francesco Ramondino e il DG Antonello Gagliardi. Le intenzioni della Società e del Presidente Caffo sono chiare: si vuole allestire una squadra competitiva”.