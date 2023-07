Vibonese, altri due colpi in entrata: arrivano Tandara ed Esposito

StrettoWeb

Esperienza al servizio della Vibonese targata 2023/2024. Madalin Tandara ed Alessio Esposito, attaccante di razza il primo, centrocampista di grande forza e velocità il secondo, sono ufficialmente due calciatori della Società del Presidente Pippo Caffo.

Madalin Tandara, classica prima punta, classe ‘98 è cresciuto nella Salernitana. In D ha 150 presenze in tra Taranto e Santa Maria Cilento. Nell’ultima stagione ha collezionato 15 gol, risultando il vice capocannoniere del torneo. Alessio Esposito, classe ‘94, è una mezzala di centrocampo completa. Fa della dinamicità la sua arma principale. Sulle sue spalle tanta Lega Pro con le maglie di Sorrento, Gubbio, Melfi e Fidelis Andria. In D è stato a Cerignola e, nell’ultima stagione ad Afragola.

Le parole del Dg Antonello Gagliardi: “Con l’innesto di Tandara ed Esposito alziamo il tasso d’esperienza del gruppo in costruzione. Altri due tasselli messi in cima al nostro taccuino, seguiti e portati a Vibo Valentia con forza e determinazione. Stiamo parlando di due calciatori di qualità e quantità richiestissimi sul mercato”.