Vibonese, altri movimenti di mercato: confermati in quattro

Dopo tanti nuovi arrivi, ecco le conferme. La Vibonese 2023/2024 ritrova gli attaccanti Francesco La Torre (2004) e Cristian Cintura (2005), il difensore Rayane Ayad (2006) ed il portiere Giancarlo Bottino (2005). Tutti giovanissimi. Tutti con il cartellino dell’esordio in Serie D già timbrato. Per Cintura e La Torre anche un gol a testa nel massimo torneo Dilettanti. Quattro campioncini su cui avevano messo gli occhi diversi club, anche di categoria superiore, ma che la Società del presidente Caffo ha voluto fortemente far rimanere. Saranno

loro gli unici ‘veterani’ al Luigi Razza. Saranno loro a fare gli onori

di casa ai nuovi compagni all’avvio della nuova stagione prevista per il

29 luglio.

Le parole del Ds Francesco Ramondino: “Puntiamo molto su questi calciatori che hanno già dimostrato di poter giocare in questa categoria, nonostante la giovanissima età. Abbiamo dovuto fare i ‘salti mortali’ per trattenerli a Vibo forti però della volontà di tutti e quattro i ragazzi di restare perché convinti dal nostro progetto. Siamo davvero contenti”.