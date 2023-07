Vibo Valentia: ore di apprensione per la scomparsa di Valentina, scattano le ricerche

StrettoWeb

Ore di apprensione per la scomparsa di Valentina Codeluppi nel vibonese, 39enne di Serra San Bruno. La famiglia, disperata, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e la Prefettura della città ha già attivato il piano per rintracciare la donna. Alle ricerche si sono aggiunti anche i Vigili del Fuoco e molti volontari, oltre alla condivisione di diversi post sui social per ritrovarla. Secondo quanto appreso finora, Valentina si sarebbe allontanata senza cellulare a bordo della sua auto.