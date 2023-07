Viaggi “fai da te”: il portale ‘Turisti per caso’ promuove Tropea tra i borghi più belli da visitare

StrettoWeb

Turismo esperienziale e viaggi fai da te alla scoperta di suggestioni, percorsi inesplorati ed emozioni autentiche. Turisti per caso, format televisivo ideato dal duo emiliano Patrizio Roversi e Syusy Blady promuove Tropea: è tra i 5 borghi della Calabria dove scoprire una terra di antiche tradizioni e ottimi sapori. “La Calabria – si legge – è una regione di incomparabile bellezza, che custodisce gelosamente i segreti delle sue antiche tradizioni e la ricchezza dei suoi sapori autentici. In questa terra generosa, dove la natura trionfa in tutta la sua maestosità, si annidano borghi incantevoli, carichi di storia e fascino”. Insieme a Tropea il diario di viaggio di turistipercaso.it tocca anche Altomonte, Bova, Fiumefreddo Bruzio e Stilo.

“Tropea, conosciuta come la perla del Tirreno – si legge sul portale – è una delle destinazioni turistiche più famose della Calabria. Questo affascinante borgo, che si affaccia sul mare cristallino, è famoso per le sue spiagge di sabbia bianca, le sue strette strade acciottolate e la sua vivace atmosfera estiva. Tropea è famosa per la sua cipolla rossa, un prodotto DOP che si distingue per il suo sapore dolce e delicato. Non dimenticate di visitare il Santuario di Santa Maria dell’Isola, situato su un isolotto di fronte alla città, e di assaggiare il famoso gelato di Tropea”.