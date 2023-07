Viadotto Ritiro, la denuncia dell’Uil: “i lavoratori attendono il pagamento di due stipendi”

StrettoWeb

“I lavori per la realizzazione del Viadotto Ritiro rimangono un’enorme chimera che sta causando disagi e danni incalcolabili alla collettività messinese e, contestualmente, pesantissime ripercussioni ai lavoratori “superstiti” della Toto costruzioni. Infatti, come più volte denunciato dalla nostra organizzazione sindacale, al netto degli annunci roboanti e degli strombazzati cronoprogrammi, sistematicamente smentiti e ridicolizzati dai fatti, la realtà relativa al cantiere del Viadotto Ritiro è sempre più drammatica. I fatti concreti ci dicono che, per esempio, nella giornata odierna (17 luglio), sui circa 30 lavoratori ancora alle dipendenze della Toto costruzioni nel cantiere in questione, erano presenti soltanto 5 operai. Ma l’aspetto ulteriormente urticante della vicenda è rappresentato dal fatto che, nonostante i reiterati impegni, i lavoratori della Toto costruzioni attendono il pagamento di ben due mensilità arretrate con le gravi conseguenze sociali del caso”, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Messina-Palermo.

“Ancora una volta, pertanto, nel denunciare questa situazione assurda ed inaccettabile chiediamo al Cas, committente dell’opera, e alla Toto costruzioni di dare risposte concrete sia in merito all’immediato pagamento degli stipendi dei lavoratori che sui tempi reali di chiusura dei lavori per la realizzazione del Viadotto Ritiro. E’ del tutto ovvio che, allo stato, sono, ancora una volta, assolutamente farlocchi i tempi, annunciati qualche giorno fa, per la conclusione dell’opera. E’ mortificante ed inaccettabile che Messina e la sua provincia debbano ulteriormente subire questa pantomima caratterizzata da chiacchere vuote e senza alcun rispetto per la collettività nell’incredibile silenzio delle Istituzioni”, hanno così concluso Ivan Tripodi e Pasquale De Vardo.