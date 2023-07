Via Marina chiusa a Reggio, rischia di saltare la serata di un’Associazione: risolve tutto la Polizia Locale

StrettoWeb

Frecce Tricolore al pomeriggio, serata dell’Estate Reggina nel cuore della notte. La stagione della movida entra nel vivo a Reggio Calabria, ma emergono alcuni intoppi organizzativi. Per via delle prove dei mezzi aerei di poche ore fa, infatti, la Via Marina è rimasta chiusa al traffico, ma questo ha comportato delle limitazioni per chi invece sarà impegnato in serata.

E’ il caso dell’Associazione L’Oro di Febea, protagonista questa sera per “Sbronziamoci di eventi”, una mostra di artigianato. A causa del traffico veicolare limitato, infatti, sono sopraggiunti problemi nel carico e scarico merci dell’attrezzatura utilizzata dall’Associazione. “Abbiamo avuto difficoltà a causa di una mancata disposizione specifica di carico e scarico, avendo un evento già autorizzato per l’Estate Reggina – le parole di Silvia Belmonte, Vice Presidente dell’Associazione – Abbiamo però contattato i Vigili Urbani che sono stati molto disponibili, aiutandoci a capire come poter fare, risolvendo il tutto. Abbiamo scaricato tutto a mano, ma ce l’abbiamo fatta”.