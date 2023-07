Vaccini: importante iniziativa di Corbelli sugli effetti avversi

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, come anticipato oggi da “La Verità” e dall’Agi, che ha ripreso e rilanciato la notizia, ha promosso su Fb una nuova, importante iniziativa per richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla tragedia delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse.”Il nostro obiettivo, oggi”, ha spiegato ”è solo quello di prevenire e fermare queste tragedie delle morti improvvise e gravi reazioni avverse. Per questo, nonostante quello che continua purtroppo a succedere, ma vedendo i risultati di studi importanti(come, in particolare, quelli sui grandi benefici delle vitamine C e D che insieme all’assunzione anche del Glutadione e dello Zinco, come ha spiegato, in una intervista al Giornale d’Italia.it, nei mesi scorsi, una brava ricercatrice di immunologia di grande esperienza internazionale, Loredana Frasca, servono ad eliminare lo Spike e riducono lo stress ossidativo e le infiammazioni), vi diciamo quello di cui siamo fortemente convinti, ovvero che sarà il naturale, quotidiano rafforzamento del nostro sistema immunitario e dell’apparato cardiocircolatorio che eliminerà tutti gli effetti collaterali e fermerà queste stragi. E’ lì la svolta che aiuterà tutti. L’organismo umano, non bisogna mai dimenticarlo, è una macchina perfetta. L’hanno adesso soltanto messa un po’ in crisi. Ma è una difficoltà che riesce facilmente a superare. E’ solo una questione di (breve) tempo, per permettere alle nostre difese immunitarie e al sistema complessivo di riprendere, giorno dopo giorno, la loro piena funzionalità. Sino ad oggi abbiamo previsto e anticipato tutto quello che è successo. Vedrete che, nonostante il difficile, drammatico momento che si sta vivendo, anche questa volta avremo, per fortuna, ragione. E’ più di una speranza! Su questo andrebbe fatto uno spot su tutte le rete e i media per raggiungere, con questo messaggio rassicurante, tutti gli italiani”.

Corbelli, nella nota, ricorda inoltre “l’azione informativa e preventiva che va avanti ininterrottamente da oltre due anni sulla pagina Fb di Diritti Civili e su La Verità. Al di là del fatto, importantissimo, che avevamo previsto, denunciato (ripetutamente) e potevamo evitare tutto(se solo fossimo stati ascoltati!) già oltre due anni fa, dopo i primi casi sospetti (a partire da fine marzo 2021, dopo le morti improvvise di giovani militari, sanitari e personale scolastico), rammento che Diritti Civili sul giornale di Belpietro e De’ Manzoni, quindici mesi fa(marzo 2022), iniziò, per la prima volta in Italia, a chiedere l’istituzione di una task force per affrontare questa drammatica emergenza degli effetti avversi! Siamo stati sempre noi, 14 mesi fa, a chiedere l’installazione dei defibrillatori dovunque in Italia. Sempre su La Verità abbiamo denunciato, nel maggio del 2022, la mancata divulgazione di un protocollo sui possibili rischi sulle miocarditi, disatteso dall’Aifa, che venne poi pubblicato pochi giorni dopo il nostro intervento. Abbiamo reso noto più volte , soltanto noi, come più volte pubblicato da questa testata, dei vademecum (che consigliamo sempre di vedere sul nostro profilo Fb) sui sintomi sospetti e sugli interventi immediati e gli esami da fare(indicando specificatamente tra l’altro la Troponina, importante test, insieme al Didimero e all’Emocromo completo, per prevenire il rischio cardiaco e altre possibili complicazioni), sui pericoli legati a possibili incidenti stradali per prevenire delle stragi. Stiamo facendo quello che è umanamente possibile fare, supplendo a tutti i mancati interventi e ai silenzi. E oggi siamo fiduciosi che riusciremo a superare anche questa nuova, drammatica emergenza”.