Ue: Meloni, ‘scorporo investimenti a piena flessibilità fondi’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Sul fronte dell’economia, siamo di fronte ad importante scelte economiche” che l’Europa si trova a compiere, “di resilienza delle sue catene e tutela delle imprese. Per noi è fondamentale il ruolo che diamo alle spese in investimenti”, ovvero “difesa, transizione digitale e ambientale: non si possono” trattare come tutte le altre voci. “Gli investimenti danno un moltiplicatore che la spesa corrente non dà e quindi non si possono considerare come se fossero la stessa cosa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro lettone Krisjanis Karins, a margine del bilaterale al Palazzo del governo a Riga, ricordando che l’Italia, nel confronto sulle nuove regole Ue, “ha chiesto piena flessibilità nell’utilizzo dei fondi esistenti”.