Ue: Floridia (Avs), ‘bene legge ripristino natura, finito tempo fake news’

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – ?Grande sollievo e soddisfazione per il voto del Parlamento Europeo sulla legge per il ripristino della natura. Respinto l?attacco delle destre, finito il tempo dei dubbi e delle fake news. Il messaggio dell?Europa è inequivocabile: procedere nella necessaria direzione della transizione ecologica per l?affermazione di meccanismi economici più equi e per vantaggi ambientali, sociali ed economici, che anche il mercato inizia finalmente a comprendere”. Così la senatrice dell?Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, membro della commissione ambiente del Senato.

“Gli unici al di fuori della realtà – continua – sono le destre in Europa e nel nostro Paese, come il governo Meloni, che continua ad incolpare gli ambientalisti di avere un approccio ideologico sui temi ambientali. Bugie, menzogne, per continuare a non fare nulla di quello che serve all?ambiente in cui viviamo, come il taglio delle emissioni climalteranti. Nonostante il voto contrario del ministro dell?Ambiente Pichetto Fratin di fine giugno, e della mozione del Ppe, che puntava a rigettare la proposta di regolamento, il voto di oggi rappresenta una vittoria mirata a tutelare l?equilibrio degli ecosistemi”.

“La sfida ambientale globale del cambiamento climatico e della salvaguardia degli ecosistemi naturali richiede politiche coraggiose, volte a vincere le sfide derivanti dalla crisi della natura, del clima e della biodiversità, che oggi più che mai hanno bisogno di risposte univoche e concrete. Oggi ha prevalso il chiaro monito dell?evidenza scientifica: rigenerare gli ecosistemi, difendere la biodiversità e affrontare l?emergenza climatica. Le destre di governo dovranno prenderne atto?, conclude.