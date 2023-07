Ucraina: Zelensky, ‘tolleranza zero verso corrotti e chi si arricchisce con guerra’

StrettoWeb

Kiev, 26 lug. (Adnkronos) – Nessuna tolleranza per i corrotti e per coloro che si arricchiscono con la guerra mentre l’Ucraina è impegnata a trovare i mezzi per difendersi dall’aggressione russa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso il suo canale di Telegram. Le parole di Zelensky seguono l’arresto di un ufficiale incaricato del reclutamento militare accusato di appropriazione indebita di massa e di un parlamentare accusato di collaborare con la Russia. Non tollererà più, ha detto Zelensky rivolto ai deputati, coloro che “per una sorta di guadagno personale” si rifiutano di sostenere la legge necessaria all’Ucraina per iniziare la sua lunga campagna per ottenere l’adesione all’Unione europea.

“Consentitemi di avvertire tutti i membri del parlamento, i funzionari e tutti coloro che lavorano come dipendenti pubblici”, ha detto Zelensky. ”Quando passi giorni interi a cercare armi per il Paese, quando l’attenzione di tutti è concentrata su artiglieria, missili e droni, senti la forza morale che i nostri soldati hanno dato all’Ucraina”, ha affermato. A giugno il presidente ucraino avava annunciato l’intenzione di controllare gli uffici di leva militari per cercare di eliminare la corruzione.