Ucraina: Zelensky, ‘Russia non fermerà aggressione anche dopo sua sconfitta’

Kiev, 28 lug. (Adnkronos) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato di non credere che la Russia fermerà la sua aggressione contro l’Ucraina, anche dopo che sarà sconfitta. Parlando alla Giornata dello Stato, Zelensky ha detto che spera che le vacanze del prossimo anno possano essere celebrate in un paese completamente liberato.

“Non crediamo che la Russia non vorrà tornare ad aggredirci anche dopo che li avremo cacciati da tutte le nostre terre”, ha detto Zelensky. “La vittoria dell’Ucraina può e deve essere tale da scoraggiare qualsiasi tentativo di ritorno da parte del nemico”.