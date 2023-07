Ucraina: Zelensky, ‘blocco accordo grano darà a Mosca opportunità ulteriori guadagni’

StrettoWeb

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) – Il blocco da parte della Russia dell’accordo sul grano porterà ad un aumento dei prezzi del grano russo e le darà l’opportunità di guadagnare fondi aggiuntivi. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista alla testata brasiliana Globo news.

“Stiamo parlando della sopravvivenza del mondo, della fame, del vero caos sociale che può verificarsi a causa della mancata fornitura di un prodotto agroindustriale. Per Putin questo significa prima di tutto soldi”, ha aggiunto il presidente ucraino. “Bloccare il nostro grano è molto semplice. Lui aumenta il suo. Si allontana dalla concorrenza e il prezzo del suo prodotto aumenta”.

“Finché c’è una guerra, guadagnano un sacco di soldi, ma è radicalmente determinato a distruggere le persone in Ucraina”, ha detto infine Zelensky riferendosi al presidente russo.