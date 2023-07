Ucraina: Varsavia raddoppia divisioni militari in risposta a minaccia Mosca e Minsk

StrettoWeb

Varsavia, 28 lug. (Adnkronos) – Le dimensioni dell’esercito polacco sono quasi raddoppiate in risposta alla minaccia rappresentata da Russia e Bielorussia. Lo ha affermato il vice primo ministro polacco Yaroslav Kaczynski durante una visita alla città di Koden, vicino al confine bielorusso. “Sono in fase di creazione tre nuove divisioni, per un totale di sei, con la possibilità di una settima – ha annunciato – Anche la presenza militare polacca al confine bielorusso si sta rafforzando.”

Di recente, migliaia di truppe Wagner e attrezzature pesanti si sono riversate in Bielorussia dalla Russia, dopo la fallita rivolta del gruppo Wagner contro il Cremlino. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato di aver mediato un accordo tra il Cremlino e Wagner, affinché i mercenari potessero lasciare pacificamente la Russia. In precedenza, il Centro di resistenza nazionale dell’Ucraina aveva riferito che Wagner stava reclutando in Bielorussia, con la disponibilità a partecipare ai combattimenti in Polonia e Lituania come una delle condizioni per l’arruolamento.