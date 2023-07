Ucraina: UsAid, ‘uscita di Putin da accordo sul grano è sconsiderata’

StrettoWeb

Washington, 18 lug. (Adnkronos) – Il capo di UsAid ha accusato Vladimir Putin di aver preso una “decisione di vita o di morte” che ha colpito milioni di persone tra le più povere del mondo, ritirandosi dall’accordo mediato dalle Nazioni Unite che permetteva all’Ucraina di esportare grano attraverso il Mar Nero. Parlando da Odessa, Samantha Power ha promesso altri 250 milioni di dollari per creare nuove rotte alternative per il grano ucraino, ma ha ammesso che nulla compenserebbe la perdita dei porti del Mar Nero.

“Nelle ultime settimane – ha aggiunto la Power – la Russia ha iniziato a impedire alle navi di entrare in questo porto, e ieri Putin ha preso la decisione sconsiderata e pericolosa di porre fine alla partecipazione russa all’iniziativa sui cereali del Mar Nero. Putin ha deciso di tagliare un’ancora di salvezza vitale per il resto del mondo”.