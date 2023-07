Ucraina: Fsb, ‘tracce esplosivo su altra nave di granaglie diretta in Russia’

StrettoWeb

Mosca, 27 lug. (Adnkronos) – L’Fsb ha identificato una nave che in precedenza avrebbe potuto essere utilizzata per consegnare esplosivi all’Ucraina: è la nave da carico secco Wmo River, in rotta dalla Turchia a Rostov sul Don per il grano. Lo ha riferito il servizio di intelligence russo. “Nel corso del lavoro per prevenire azioni terroristiche e di sabotaggio e garantire la sicurezza della navigazione – ha dichiarato – l’Fsb ha identificato un’altra nave civile straniera che potrebbe essere stata in precedenza utilizzata per consegnare esplosivi nel territorio dell’Ucraina”.

All’inizio della settimana, l’Fsb ha riferito della scoperta di tracce di esplosivi a bordo di un’altra nave portarinfuse che stava seguendo la stessa rotta. Secondo le indagini, a maggio aveva fatto scalo nel porto ucraino di Kiliya, e questo meso, in Turchia, la nave aveva cambiato nome e l’equipaggio era stato sostituito.