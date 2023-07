Uccide la moglie e poi si ammazza coi figli in casa: uno di loro chiama i soccorsi

StrettoWeb

Orrore a Pozzuoli (Napoli), dove sarebbe andato in atto un omicidio-suicidio con i tre figli presenti in casa. I cadaveri di due coniugi, infatti, sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione di via Parini 10. Si tratta di Antonio Di Razza (50 anni) e Angela Gioiello (39), entrambi napoletani. Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 alle 17.30 in cui si parlava di colpi di arma da fuoco esplosi, i due sono stati ritrovati sul letto, nella propria camera, con una pistola a terra.

Sarebbe stato lui a sparare alla moglie, per poi togliersi la vita con la stessa pistola usata precedentemente. Ed è stato proprio uno dei figli (8, 13 e 16 anni l’età), oltre ai vicini di casa, ad allertare i carabinieri chiamando il 112. I tre non hanno assistito alla tragedia, in quanto in un’altra stanza in quel frangente.