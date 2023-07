Tutto pronto per l’evento vibonese più atteso dell’estate: arriva la sagra della “Pitta Chjina”

StrettoWeb

Il countdown è ufficialmente partito: la sagra più attesa e cliccata dell’estate vibonese sta per arrivare. È tutto pronto per la 27esima Edizione della “Sagra della Pitta Chjina” che si svolgerà questo Sabato 5 agosto 2023, a partire dalle ore 20:00, a San Costantino Calabro (VV). Organizzata dalla Pro Loco di San Costantino Calabro composta da oltre 30 soci e guidata dal presidente Costantino Suppa, attiva già da diversi mesi intorno alla realizzazione dell’evento, la rinomata manifestazione si riconferma come uno tra gli appuntamenti fissi dell’estate calabrese, sia per i residenti che per i numerosi turisti che in questi mesi affollano le coste della Calabria.

Punto di forza dell’evento è l’opportunità di andare alla riscoperta degli antichi sapori della Calabria e in particolare del piatto principe della serata: la Pitta Chjina. Ma cosa è la Pitta Chjina? Per chi non è calabrese e non ha mai avuto la fortuna di assaggiarla, si tratta di una antica pietanza della cultura contadina calabrese che si riallaccia all’uso di braccianti e pastori di consumare pasti frugali ma ricchi di sostanze nutritive durante le giornate lavorative passate lontano da casa.

Nei decenni passati le massaie preparavano grandi pitte di pane ripiene di salsa di pomodoro, olive, peperoni arrosto e acciughe che una volta cotte nel forno a legna potevano essere facilmente tagliate a spicchi e consumate, con grande comodità, a riposo dalle fatiche della terra. Il vero punto di forza della manifestazione, oltre che a far conoscere un prodotto quale è la pitta chjina a molti calabresi stessi e visitatori della Calabria, è quello di consentire a tutti di affrontare un piacevole itinerario alla scoperta delle straordinarie risorse del nostro territorio che ci permettono di plasmare prodotti unici in tutto il mondo.

Infatti la sagra della pitta chjina vanta uno dei menù più ricchi ed economici di tutte le sagre, nel quale puoi trovare un trancio di pitta chjina, i fileja col sugo di pomodoro e Nduja, l’arancino, la mozzarella, il tris di salumi, l’insalata sott’olio, le olive, il crostino, la Nduja spalmabile, la treccina di pane croccante, si potrà inoltre scegliere la bibita che più si preferisce tra vino, birra, acqua, coca cola, fanta e sprite; nel vassoio ci sarà inoltre il dolce, l’amaro del capo, il caffè e il tartufo di Pizzo Calabro. Si potrà consumare il tutto piacevolmente allietati dalla musica etnica-calabro del gruppo “Nda Arranciamu” dalle ore 21:30.