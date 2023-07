Tutti pazzi per il Belpaese: Tropea sulla rivista nazionale “F” con l’iconico selfie di Russell Crowe

StrettoWeb

Vacanze Italiane. Tutti pazzi per il Belpaese. Tra nord e sud, mare e musei, per i divi di Hollywood è fortissimo il richiamo delle acque cristalline del Mar Mediterraneo, ma anche l’occasione per concedersi qualche specialità nostrana. Quali sono le mete più in voga quest’anno? C’è anche la destinazione turistico–esperenziale di Tropea tra quelle che la rivista nazionale di viaggi e lifestyle F (Cairo Editore), in edicola questa settimana, segnala ai suoi lettori. “Atterrato col suo gruppo rock, l’attore Russel Crowe, 59 – si legge – si è lasciato incantare dalle bellezze della costa calabrese e ha chiesto ai follower di indovinare la location di questo scatto. La riconoscete? È l’incantevole Tropea”.

È con l’immagine dell’attore che ha vestito i panni del Gladiatore, che si immortala in un selfie con il tramonto ed il Santuario di Santa Maria dell’Isola alle spalle, ispiratore di meme e vignette, che Tropea viene contemplata tra le storiche ed iconiche destinazioni, ogni anno tappa di ospiti internazionali. Da Leonardo di Caprio che ha scelto Capri e Firenze a Harrison Ford, l’Indiana Jones a Taormina per il Festival del Cinema, passando dalla tennista Serena Williams che ha preferito l’Emilia Romagna con Bologna per la sua pausa.