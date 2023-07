Turismo delle radici, il Presidente della Camera canadese a Tropea: “affascinato dalla bellezza”

StrettoWeb

Apprezzamento per il progetto del Presidente Roberto Occhiuto di rafforzare collaborazione ed iniziative congiunte tra Calabria e Canada. Opportunità e prospettive di sviluppo turistico ed economico connesse al Programma del PNRR Turismo delle Radici nell’ambito del quale Tropea, su proposta dello stesso Presidente Occhiuto, rappresenta la Calabria al tavolo permanente istituito ad hoc al Ministero degli Affari Esteri con i referenti delle altre 20 regioni italiane.

Sono stati, questi, alcuni degli argomenti sui quali si sono confrontati, nei giorni scorsi, il Sindaco Giovanni Macrì con il Presidente della Camera dei Comuni del Canada, Anthony Rota, in visita personale a Tropea, al termine del suo tour istituzionale che lo vede da circa 2 settimane in Italia, con tappe a Roma, a Catanzaro ricevuto dal Governatore in Cittadella ed in Sicilia.

“Siamo stati orgogliosi – dichiara il Primo Cittadino che ha accompagnato l’autorevole ospite nel borgo – di accogliere nella nostra Città una personalità così autorevole, di origini calabresi ed oggi rappresentante della terza carica di un Paese così importante da un punto di vista economico e strategico globale come il Canada”.

Il Presidente Rota, al quale Macrì ha donato la pregiata scultura in argento realizzata da Antonio Affidato e raffigurante il celebre Santuario di Santa Maria dell’Isola, aveva già fatto tappa nel borgo nelle scorse settimane, prima del suo incontro ufficiale alla Regione Calabria ed in quella occasione, rimasto affascinato dalla bellezza straordinaria della destinazione, aveva annunciato al Sindaco di voler ritornare in visita privata nel Principato.

Nel corso del secondo proficuo scambio di opinioni di ieri, il Presidente Rota ha manifestato gradimento anche per il percorso di collaborazione avviato dalla stessa Tropea con il Canada, sempre nell’ambito del progetto Turismo delle Radici e nella cui cornice il Sindaco è stato invitato a Toronto per ritirare in occasione della Giornata dei Calabresi nel prossimo mese di novembre, il Premio del Presidente di Heritage Calabria (The Heritage Calabria President’s Award), prestigioso sodalizio nato per promuovere il patrimonio calabrese in quel Paese.