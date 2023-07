Turismo Enogastronomico e Culturale: l’iniziativa a Squillace per un piano strategico di sviluppo

StrettoWeb

Si terrà lunedì 17 luglio alle ore 18.30 nel Castello di Squillace l’iniziativa “Un piano strategico per il Turismo Enogastronomico e Culturale”. L’incontro, organizzata dalla Cgil Calabria con la collaborazione delle federazioni di categoria che si occupano di turismo e agroalimentare (Filcams e Flai Cgil), intende discutere delle opportunità per cambiare e invertire la rotta nel settore del turismo legato alla qualità dei luoghi e del cibo. Si può avere un’offerta turistica di qualità in Calabria intervenendo sulla filiera, in particolare la Regione e valorizzando la bellezza dei luoghi e delle tradizioni che con il cibo sono un grande attrattore. Il ricavato dell’aperitivo solidale, a base dei prodotti tipici della nostra regione, verrà offerto a sostegno delle Marche e dell’Emilia Romagna duramente colpite nelle scorse settimane da gravi eventi atmosferici.

Dopo i saluti del Segretario Generale Cgil Area Vasta Enzo Scalese, al dibattito prenderanno parte Andrea Coinu, vice presidente Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions), Francesco Perino, presidente EBTC (Ente Bilaterale Turismo della Calabria), Angelo Sposato ( Segretario Generale Cgil Calabria), Carolina Scicchitano, direttore amministrativo e finanziario Gal Serre Calabresi, Caterina Vaiti, Segretaria Generale Flai Cgil Calabria, Giuseppe Valentino, Segretario Generale Filcams Cgil Calabria, Franco Caccia, assessore Turismo e Programmazione del Comune di Squillace.