Turismo Calabria all’estero: continua la promozione di Trebisacce in Costa Azzurra

“Cambiare approccio e prassi consolidatesi per decenni e ripensare metodi e prospettive di sviluppo turistico, confrontandosi con le migliori esperienze nazionali ed internazionali ed avviandosi a misurare obiettivi, investimenti e risultati, rappresenta una sfida sicuramente non scontata, di medio e lungo periodo, che non rincorre facili consensi e che non può essere calata dall’alto. È sicuramente un impegno qualificante per tutta l’azione amministrativa. È per queste ragioni che, rispetto all’ambizione di selezionare contenuti di qualità e distintivi per quella che vogliamo comunicare e promuovere come Destinazione Trebisacce, continuiamo a privilegiare il confronto con tutti gli attori sociali, culturali, imprenditoriali e del terzo settore. Perché, se da una parte, non era e non è nostra intenzione privare residenti e turisti di momenti ed iniziative di intrattenimento durante la loro permanenza estiva nella nostra città, dall’altra siamo convinti che è sul marketing territoriale e sulla promozione e destagionalizzazione della destinazione turistica fuori dai confini regionali e nazionali che possano e debbano essere indirizzate strategie ed investimenti più importanti”.

È quanto ribadisce il Sindaco Alex Aurelio sottolineando che, in virtù di questa strategia e proiezione di marketing territoriale in questi giorni Trebisacce, nell’ambito del Progetto 10 Comuni è, insieme alle altre importanti ed affermate destinazioni turistiche nazionali, tra i protagonisti di un video promozionale diffuso in Francia sui canali social della Camera di Commercia Italiana a Nizza e in Costa Azzurra.

Da Tropea icona della Calabria nel mondo a Genova, da Sorrento a Ventimiglia, da Parma a Pisa, da Cuneo a Sanremo, da Urbino ad Imperia, da Livorno ad Alassio, da Taggia a Levanto, da Corinaldo a Bra. Sono, queste, le altre destinazioni protagoniste dei fotogrammi condivisi con i viaggiatori internazionali.

ANTICO BORGO MARINARO, PRESENTAZIONE SABATO 15

L’assessore al turismo Leonardo Petrone coglie l’occasione per informare che dopo l’inaugurazione dell’installazione turistica alle ore 18,30 sul Lungomare sarà presentata in Piazza, la proposta di intrattenimento socioculturale estivo ed autunnale che ufficializza ANTICO BORGO MARINARO, brand identitario attraverso il quale l’Amministrazione Comunale si avvia a rendere più coerente ed unitaria la comunicazione turistica di Trebisacce per tutto l’anno.