Tuffi, che traguardo per il cosentino Tocci: stacca il pass per le Olimpiadi 2024 a Parigi

“Sono al settimo cielo. Rappresenta tutti i sacrifici che ho fatto. Queste gare sono difficili da affrontare. Ci sono tantissime ore di gara tra eliminatoria e semifinale, con anche la pausa. Gestire tutte queste emozioni non è facile, ma ce l’abbiamo fatta”. Giovanni Tocci, olimpionico di tuffi, è tra i magnifici 12 che hanno partecipato alla finale di tuffi dal trampolino di 3 metri nei mondiali che si stanno disputando a Fukuoka in Giappone. Dopo una selezione di 67 concorrenti e 18 semifinali, in una giornata piena di tensione e attesa per l’elevatissima posta in palio, l’atleta cosentino ha staccato il pass per la finale conquistando anche il diritto a disputare le prossime olimpiadi di Parigi 2024.

“Siamo veramente soddisfatti ed abbracciamo virtualmente il nostro campione Giovanni”, le prime parole del presidente di Aqa Francesco Manna. Tutta la società calabrese si unisce alle parole di gratitudine ed apprezzamenti nei confronti del loro atleta che corona l’ennesimo grande sogno sportivo. “Ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, l’Italia stacca il secondo e il terzo pass Olimpico nei tuffi in ottica Parigi 2024. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia garantiscono la quota Paese al Comitato Olimpico Italia nei tuffi sincronizzati nel trampolino da 3 metri. A Giovanni i nostri complimenti e un grandissimo in bocca al lupo per gli appuntamenti futuri”, il leitmotiv che, da poche ore, anima la piscina di Campagnano a Cosenza.

“Un risultato pieno di insidie ma, al tempo stesso, di fiducia e buoni propositi per il cammino sportivo “del nostro atleta”, ha rimarcato Manna. Soddisfazione dunque e poi la consapevolezza che i tanti risultati ottenuti, in una stagione agonistica incredibile, siano tutti da condividere con la società, gli allenatori, lo staff e le tante persone che quotidianamente animano il centro sportivo cosentino.