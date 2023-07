Trovato agonizzante nella sua auto a Taranto: giallo sulla morte di un agente penitenziario calabrese

StrettoWeb

Una morte avvolta nel mistero che lascia perplessa la comunità di Amendolara, parte del bacino dell’Alto Jonio Cosentino. Domenico Fasano, 58 anni, agente di Polizia penitenziaria a Castrovillari, è spirato all’Ospedale di Taranto, ma tanti sono gli interrogativi sulla sua morte. Domenico avrebbe dovuto fare ritorno a casa dopo il turno nel penitenziario, ma è stato ritrovato agonizzante nella sua Opel Astra in un tratto di strada completamente diverso, in Puglia. La vettura infatti, è stata notata da una volante della Polizia Stradale lungo la carreggiata che porta verso Ginosa. L’agente è stato quindi trasferito d’urgenza in Ospedale dove però, poco dopo, è deceduto. Su quanto accaduto indaga la Procura di Taranto.