Troppo caldo per lavorare nei campi: Occhiuto vieta le attività agricole nelle ore più a rischio

L’ondata di caldo che sta attraversano la regione Calabria sta mettendo a dura prova i lavoratori, soprattutto quelli che svolgono lavori manuali come gli agricoltori. Per tale ragione, a seguito della richiesta dei sindacati Cigl, Cisl e Uil Calabria, il Presidente Roberto Occhiuto ha emesso un’ordinanza per tutelare la salute di coloro impiegati nei terreni agricoli. Come riportato da Angelo Sposato, segretario generale della Cgil Calabria, “il Presidente della Regione ha firmato oggi l’ordinanza con efficacia immediata che vieta il lavoro agricolo fino al 31 agosto per le giornate ad alta densità di calore. Un’ordinanza che avevamo chiesto alla luce delle condizioni climatiche che si stanno determinando nelle ultime settimane nella nostra Regione”.

“Nell’esprimere apprezzamento – prosegue – invitiamo le imprese agricole all’applicazione della stessa e gli organismi di controllo alla vigilanza”. Nell’ordinanza della Regione si legge: “è vietato il lavoro all’esposizione prolungata al sole dalle ore 12 alle ore 16 sull’intero territorio regionale nelle aree interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio segnali un livello alto. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge“. Un chiaro segnale di supporto per i migliaia di dipendenti agricoli, costretti a lavorare in condizioni climatiche avverse che possono nuocere seriamente alla salute.