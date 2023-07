Tropea “di fuoco”: brucia un auto di lusso sul lungomare

StrettoWeb

Notte di fuoco a Tropea, e non solo per le temperature elevate che superano i 40 gradi: un incendio ha interessato la Perla del Tirreno, sulla zona del lungomare, dove un auto di lusso è andata a fuoco. Si tratta di una macchina sportiva, una Maserati la quale, per cause ancora da definire, è stata inghiottita dalle fiamme fino a carbonizzarsi. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, con solerzia, hanno spento il rogo ma non hanno potuto salvare la vettura. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.