A Tropea consegnati 12 alloggi a famiglie in difficoltà, il sindaco: “garantito il diritto alla casa”

“Edilizia residenziale pubblica, con la consegna formalizzata nei giorni scorsi dei 12 alloggi Aterp ad altrettanti titolari aventi diritto, l’Amministrazione Comunale porta finalmente a termine una procedura ereditata e purtroppo bloccata da molto tempo. A breve le famiglie riconosciute destinatarie del beneficio potranno entrare in possesso di queste abitazioni, ultimate già nel 2016″. A darne notizia è il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la soluzione

definitiva, giunta a seguito di non poche difficoltà incontrate e con il pronunciamento delle autorità amministrative, di una situazione annosa di stallo burocratico che per troppo tempo ha determinato anche e soprattutto il mancato riconoscimento del fondamentale diritto alla casa per residenti in particolare situazione di disagio.