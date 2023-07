Tripletta per Gigi D’Alessio: dopo Acri e Roccella, aggiunta una nuova tappa a Cirò Marina

StrettoWeb

Mentre si avvia al sold out la data del 12 agosto a Roccella Jonica (Rc), Gigi D’Alessio, che sarà il giorno prima, l’11 agosto ad Acri (Cs), ha confermato un ulteriore concerto: si terrà il 27 agosto all’Arena Saracena a Cirò Marina (Kr), andandosi ad aggiungere alla programmazione Krimisound con i concerti di Fiorella Mannoia e Danilo Rea del 14 agosto e di Francesco Renga e Nek il 17 agosto. Prosegue infatti con successo “Dove c’è il sole tour”, la sua nuova tournée estiva, densissima di appuntamenti per Gigi.

Il tour ha preso il via con i 5 straordinari sold out di “Gigi – Uno come te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli e i grandi ascolti per lo show con tantissimi ospiti eccezionali trasmesso su Rai1, che culminerà con “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona e con i grandi eventi nei Palasport, Il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre al Palaflorio di Bari, e il gran finale il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). “Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners. I biglietti per assistere al concerto sono già disponibili in prevendita attraverso i consueti circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.