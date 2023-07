Travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici: il pirata della strada è un 26enne calabrese

StrettoWeb

Una tragedia consumatasi il 24 giugno scorso nel reggiano: Loris Forghieri, 48 anni, stava percorrendo via Bandini nel comune di Reggiolo in sella alla sua bici quando un pirata della strada lo ha investito e si è dato alla fuga. Il giorno dopo, il ciclista è morto a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente, dopo qualche attimo di ripensamento, si era costituito ai carabinieri ed era stato denunciato. Si tratta di un ragazzo calabrese di 26 anni il quale, a bordo della sua Ford Focus, aveva colpito in pieno Loris e lo aveva lasciato a terra privo di conoscenza. Lo specchietto retrovisore della vettura era saltato, ed è stata proprio questa prova a creare quel legame di compatibilità con il 26enne che si era costituito. Il giovane, al momento, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di verdetto: è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.