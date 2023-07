Trapani, evade due volte dai domiciliari: “meglio in Caserma che a casa con mia moglie”

StrettoWeb

Evade dai domiciliari perché non sopporta la moglie. E’ accaduto ad Alcamo, nel Trapanese, dove i carabinieri hanno arrestato due volte in due giorni, per evasione dagli arresti domiciliari, un 40enne originario di Castelvetrano. A segnalarne l’allontanamento da casa il braccialetto elettronico.

Ai carabinieri, che lo hanno sorpreso in giro per la città senza alcuna autorizzazione, in entrambe le occasioni, l’uomo ha detto di preferire stare in caserma piuttosto che a casa con la moglie. Dopo l’udienza di convalida, il 40enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.