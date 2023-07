Trame Festival a Lamezia, Gianturco: “5mila euro dal Comune per un comizio della Schlein”

StrettoWeb

“L’amministrazione comunale di Lamezia guidata del sindaco Mascaro, con delibera N. 202 del 20/06/2023, ha finanziato il comizio del Pd e di Elly Schlein con ben 5mila euro. Mai come quest’anno il festival Trame si è caratterizzato con una evidente propaganda da festa di partito”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco, capogruppo di Lamezia Prima di Tutto. “Può il Comune finanziare una festa di partito camuffata? La Fondazione “Trame” – evidenzia Gianturco – è un ente privato e, secondo quanto scritto nello statuto, promuove e diffondere ‘la cultura dell’antimafia attraverso l’organizzazione di eventi ed attività culturali che mirano allo sviluppo della coscienza civile e alla diffusione dei valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia”.

“Da oltre 10 anni, opera in città anche attraverso la sua principale manifestazione ossia il Festival sulle mafie che in realtà, progressivamente, si è caratterizzata sempre più, salvo alcune eccezioni, come una passerella di personaggi in gran parte rappresentanti della stessa parte politica e culturale, che hanno contribuito a dare una lettura spesso fantasiosa del mondo delle mafie del loro rapporto con le Istituzioni e con la politica”.

“Quest’anno abbiamo assistito perfino all’esibizione della segretaria del Pd, Elly Schlein – ricorda Gianturco – le cui conoscenze e competenze in relazione al fenomeno mafioso, alle sue origini, al suo modo di operare, alla sua ramificazione nel tessuto sociale e politico, ai modi per combatterlo restano a noi, e probabilmente a tutti, ignote anche dopo il suo comizio. Abbiamo poi assistito anche alla celebrazione della politica immigrazionista, tanto cara al partito della Schlein ma di cui in questi giorni vediamo gli effetti nefasti anche in Francia, e a una narrazione della guerra in Ucraina secondo la propaganda unilaterale”.

“Per permettere ai lametini di assistere al comizio del Pd e di Elly Schlein, il Comune di Lamezia Terme, attraverso la delibera N. 202 del 20/06/2023, ha concesso alla Fondazione Trame il patrocinio, l’esonero del pagamento del canone d’uso delle strutture utilizzate, l’esonero dei costi di affissione e pubblicità la disponibilità gratuita sugli impianti pubblicitari del Comune e anche un contributo economico di 5.000 euro. Certo un’Istituzione privata, come è Trame, può invitare chi vuole – conclude Mimmo Gianturco – ma l’amministrazione comunale non può utilizzare il denaro pubblico per finanziare quella che è apparsa come una manifestazione della sinistra quasi fosse la Festa dell’Unità”.