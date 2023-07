Tragedia sfiorata a Cosenza, un albero si spezza e crolla su un auto

StrettoWeb

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Cosenza, in una delle arterie più trafficate. All’imbocco di Viale Cosmai, vicino alla famosa sopraelevata, un albero di pino ha ceduto cadendo rovinosamente su un veicolo parcheggiato, una Jeep Renegade bianca. Fortunatamente, non si registrano danni a persone: una sorta di miracolo, visto che la strada è sempre colma di vetture e di persone che transitano. L’albero, che si trova in un cortile condominiale, pare si sia spezzato a livello della base. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e capire le cause che hanno portato al cedimento.