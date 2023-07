Tragedia sfiorata in Calabria: ringhiera si stacca dal balcone e precipita sull’auto

StrettoWeb

Tragedia sfiorata a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza: oggi pomeriggio, la ringhiera di un terrazzo posto al terzo piano si è improvvisamente staccata cadendo rovinosamente su una vettura parcheggiata. L’incidente è avvenuto su via della Repubblica, una zona molto frequentata dai residenti soprattutto perché, al piano terra dello stabile, sono presenti diversi uffici con numerosi dipendenti. Fortunatamente non si registrano danni a persone: nessuno infatti, era a bordo della macchina o sostava nei pressi durante l’accaduto. I residenti hanno comunque avvertito le autorità locali per gli accertamenti del caso.