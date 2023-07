Tragedia in Calabria, si schianta con la moto contro un muro: muore 15enne

StrettoWeb

Tragedia questa notte in Calabria, nella città di Crotone: un ragazzo di 15 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo motorino e si è schiantato contro un muro. L’impatto è avvenuto a Papanice, in via Calabria. Immediato l’arrivo del 118 che, constatate le disperate condizioni del giovane, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano: le lesioni erano troppo gravi e il ragazzo non ce l’ha fatta. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.