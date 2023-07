Tragedia in Calabria: perde la vita un operaio del Comune di Corigliano

StrettoWeb

Tragedia a Corigliano-Rossano, in Piana Caruso. Un operaio idraulico di 65 anni, dipendente comunale, era impegnato oggi in alcuni lavori di manutenzione quando, improvvisamente, ha accusato un malore. Tempestivo è stato l’arrivo del 118 il quale, vista la gravità delle condizioni, ha allertato l’elisoccorso. Purtroppo ogni tentativo è risultato vano, l’uomo è deceduto poco dopo. Il 65enne, originario di Longobucco, ha sempre prestato servizio con dedizione al Comune. La salma è stata trasferita all’obitorio coriglianese in attesa dei risultati delle indagini in corso.