La tomba ellenistica e la morte di Reggio Calabria a pochi metri dal Museo dei Bronzi

Una tomba di epoca ellenistica. E poi, accanto, la spazzatura in “salsa” reggina. Un’altra tomba, potremmo definirla. Sì, la morte di Reggio Calabria. Utilizza il sarcasmo, amaro, Fabrizio Condemi, dottore commercialista in questi mesi spesso interpellato sulle vicende della Reggina (è curatore fallimentare della Reggina Calcio), ma in primis cittadino di Reggio Calabria.

“Al centro di Reggio Calabria, a circa 500 mt. dal Museo che ospita gli invidiati da tutto il mondo “Bronzi di Riace” – scrive sui social – sono state scattate il 22/07/23 queste due foto: In una potete vedere una tomba sepolcrale di epoca ellenistica e databile intorno al III-II secolo a.C. Si tratta di un sepolcro a camera con volta a botte costruito in mattoni con un sottile strato di malta, perfettamente conservatosi lungo i suoi circa 2.300 anni”.

“L’altra foto, scattata a pochi metri dalla tomba ellenistica, immortala la sedimentazione di rifiuti, spazzatura, sporcizia, sudiciume, lerciume, lordura e immondezza varia databile orientativamente al I-II lustro dell’era post-bellica scopellitiana. Artatamente lasciata in bella mostra dai commissari, sindaci e ff che vi si sono alternati. Entrambi i siti sono fruibili gratuitamente ai turisti e interessati vari che passano per il centro storico”.