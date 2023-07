Al via la terza edizione del ‘FilMare Festival’: i cortometraggi che raccontano il mare e l’ambiente della Calabria

StrettoWeb

Il “Filmare Festival: i cortometraggi che raccontano il mare e l’ambiente” ha lo scopo di promuovere cortometraggi, documentari e video-clip che raccontano ed interpretano il mare e la tutela dell’ambiente con tutte le tematiche ad essi correlate. E’ promosso dall’Associazione culturale “Calabriartes” di Enzo De Carlo e dalla “DRB” di Beniamino Chiappetta ed ha il sostegno della Regione Calabria – Fondazione Calabria Film Commission e si avvale del

“patrocinio” di Rai Calabria e del “riconoscimento” del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema ed audiovisivo.

Per le attività culturali sulle tematiche ambientali definita invece la preziosa collaborazione con l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) – del Ministero della Transizione Ecologica che realizzerà un focus su “Italia in Classe A” la campagna di formazione e informazione sull’efficienza energetica promossa anche da Confapi Calabria. Gli eventi, condotti da Francesca Russo, si svolgeranno a Scalea, Soverato, Laghi di Sibari, Cariati e si concluderanno con la consegna dei Premi Filmare 2023 a Sangineto, anche quest’anno sede della serata finale.

Di rilievo gli ospiti artistici delle varie serate del Festival: Saverio Vallone, Alessio Boni, Francesco Montanari ed Eleonora Giorgi ed altri rappresentanti del mondo del cinema e delle produzioni audiovisive. In 5 giornate dal 31 Luglio al 4 Agosto le proiezioni dei corti saranno integrati da masterclass e stage per i giovani registi e filmmakers (in collaborazione con la Scirocco Film Academy) e da workshop, focus e dibattiti sulla Promozione dei Territorio attraverso le produzioni audiovisive per promuovere e valorizzare le identità territoriali e consolidare la cultura del mare e dell’ambiente, con l’importante presenza del FLAG “La Perla del Tirreno”, dell’UNPLI Calabria e del GAL “Riviera dei Cedri”.

Da quest’anno anche la novità di consegna di Premi speciali “Filmare” per le seguenti categorie: “Comunicare l’Ambiente” a Beppe Rovera “RAI Ambiente Italia”; “Cultura Green” alla “Rubbettino Editore”; “Fotografare il Mare” a Francesco Sesso; “Filmare Calabria” a Matteo Russo per il film “Lux Santa” – “Una Vita per il Mare” a cura del Flag “La Perla del Tirreno”.

Gli eventi saranno presentati Giovedì 27 luglio alle ore 10,30 all’Hotel delle Stelle di Sangineto lido (CS) alla presenza dei Sindaci dei comuni ospitanti e di altre autorità istituzionali e rappresentanti degli Enti patrocinanti e che collaborano alla piena realizzazione del progetto insieme ad alcuni dei Premiati Speciali tra i quali l’editore Florindo Rubbettino. Il Filmare Festival (FMF) ha la Direzione artistica di Francesca Piggianelli. I premi sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.